«ميار» وزوجة طليقها في محكمة الأسرة لنفس السبب.. ما القصة؟

في عام 2022 كتبت «ميار. ع» نهاية قصة حب طفولتها بكل ود، بعد أن استمرت الزيجة 6 سنوات وأنجبت طفلين، لكن الحياة انقلبت عليهما ولم تستمر بنفس العطاء، وبدأت مرة في مرة تخلع نظارتها الوردية التي أردتها منذ بداية العلاقة، فقررت أن تحافظ على الاحترام بينهما من أجل أطفالهما، وبالاتفاق حدث الطلاق وحصلت على حقوقها كاملة، لتذهب لمحكمة الأسرة بعد عامين و3 أشهر لسبب استغربه الجميع ووسط ذهول الحضور طلبت نفقة لزوجة طليقها بعد أن تخلى عنها، فما تفاصيل القصة التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

خديعة الزوج

تحكى ميار 28 سنة لـ «الوطن» أنها كانت تعرف زوجها قبل الزواج بسنوات طويلة وتجمعهما صلة قرابة، وبعد أن تبادلا الإعجاب طلب منها أن يرسما علاقتهما، وافقت وذهب لخطبتها، وطوال تلك السنوات لم تلاحظ عليه أي شيء، بل كان خلوقًا ويستحي من جميع النساء، بشكل يجعل الجميع يحترمه وكان يضرب به المثل، وكانت سعيدة بحياتهما الجديدة التي طالما حلمت بها برفقته.

لم تنكر ميار أنها عاشت معه ما يقرب من الـ 5 سنوات في استقرار كبير وانجبا لدين، لكن تغير حالة، وبدأ يتغيب عن المنزل أكثر من الطبيعي فاعتقدت أنه شعر بالملل ويقضي الوقت مع أصدقائه، وبصوت مكلوم قالت: «كنت كل ما اتكلم معاه يوهمني أنه بيشتغل في عمل إضافي على الرغم من إن مستوانا الاجتماعي كويس، ومع الوقت بدأ يتغير معايا ومع الولاد ولأني مش حابة ولادي يتربوا في بيت فيه مشاكل، بدأت أطلب منه الانفصال وكان بيرفض، لكن في يوم عرفت أنه بيفكر في الجواز من صديقة ليه».

الطلاق هو الحل من أجل الأطفال

قطع صوت بكائها الصمت الذي حل بينهما منذ شهور، وبعد أن عرفت أنه أوهم الفتاة الأخرى لمدة عامين أنه أعزب، وطلبت الطلاق بشكل صريح، وبعد اجتماع العائلتين تم الطلاق وحصولها وطفلهما على جميع حقوقهم، وعلى الرغم من مرارة الموقف تقول: «اتفقنا نخرج الولاد من المشاكل، ويعيشوا بين البيتين، وبالفعل ولادي اتعودوا أنهم بيعيشوا بين والدهم وزوجته ومعايا، ومنكرش أنها كانت ليهم أم تانية رغم إنها خلفت طفل واعتبرت ولادي ولادها».

ميار تساند زوجة طليقها في محكمة الأسرة

منذ أشهر تخلف عن إرسال نفقات الأطفال، وعرفت ميار أنه في مشكلات كبيرة مع زوجته الحالية، ويتعند في الإنفاق عليها، وأنها تركت المنزل بعد معرفتها يخونها، يستغل أنها يتيمة، وبالحديث مع رفض إرسال حقوق أطفاله الـ 3 مدعيًا ضيق الحال، فلجأت ميار لإقامة دعوى نفقة لطفليها في محكمة الأسرة بالقاهرة حملت رقم 7221، وساعدت زوجة طليقها في إقامة دعوى نفقة لها وأخرى لطفلها، وشهدت على تضررها.