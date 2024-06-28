جرائم مستمرة.. مراسل قناة القاهرة الإخبارية يكشف تطورات الأحداث بغزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن المجازر والعدوان الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة حتى هذه اللحظة، وانتشلت الطواقم الطبية ما يزيد عن 13 شهيدا في مناطق متفرقة بالقطاع جراء القصف الإسرائيلي العنيف والتوغلات التي طالت عدة مناطق.

استشهاد وإصابة 64 فلسطينيا

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج جولة المراسلين، وتقدمه الإعلامية داما الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدبابات والآليات العسكرية أطلقت نيرانها تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي، والتي تعتبرها إسرائيل كونها منطقة آمنة إلا أنها داهمتها بهذه الآليات، وأطلقت قذائفها بشكل مباشر، ما أدى لاستشهاد 4 أشخاص على الفور، وإصابة نحو 60 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

قصف مخيم جنين

ولفت إلى أن الطائرات الحربية قصفت عددا من المنازل ومقر بلدية مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين في مخيم النصيرات، وأطلقت الآليات العسكرية المتواجدة في الأطراف الشمالية التي تفصل شمال القطاع عن جنوبه القذائف بشكل عشوائي.