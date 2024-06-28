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إرسال 6 طائرات إطفاء لمستوطنة كفار عتصيون

كتب:

محمد عزالدين
05:23 م | الجمعة 28 يونيو 2024
حرائق

حرائق

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن دولة الاحتلال أرسلت 6 طائرات إطفاء الى مستوطنة كفار عتصيون في محاولة لإخماد الحرائق هناك.

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بقلم محمد عزالدين