إرسال 6 طائرات إطفاء لمستوطنة كفار عتصيون كتب: محمد عزالدين 05:23 م | الجمعة 28 يونيو 2024 حرائق أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن دولة الاحتلال أرسلت 6 طائرات إطفاء الى مستوطنة كفار عتصيون في محاولة لإخماد الحرائق هناك. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: المشهد الأخير في حياة «حريقة».. قتله جاره بقطعة حديدية بسبب قفص فراخ قصة «حريقة» دفع حياته ثمنا لـ«قفصين فراخ» بالمعصرة: فرحه كان بعد العيد عاجل.. تفحم أسرة من 4 أشخاص في حريقة شقة بمدينة نصر جيران عقار جسر السويس المنهار: كل يومين حريقة.. عايزين حل حريقة بقلم محمد عزالدين