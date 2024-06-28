إقبال على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ.. «زوار من كل مكان»

شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المصطافين في أيام الإجازات بالتزامن مع بدء فصل الصيف رسميًا وفلكيًا، في ظل توفير كافة سُبل الراحة لزوار المدينة القادمين من كافة محافظات الجمهورية.

انتشار الباعة الجائلين

وانتشر الباعة الجائلين بسلعهم المتنوعة على شواطئ مدينة مصيف بلطيم لبيعها إلى كافة رواد الشواطئ من «مأكولات، ومشروبات، وألعاب أطفال مختلفة، وملابس»، بينما حرص مسؤلو الوحدة المحلية على تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات من الشواطئ.

كما حرص مسؤلو الوحدة المحلية على إجراء جولات ميدانية بالشواطئ، لمتابعة الالتزام من العاملين، وفرض التعليمات المنصوص عليها، بالإضافة إلى التشديد على عدم إلقاء القمامة، والحفاظ على المظهر الجمالي للشواطئ في مدينة مصيف بلطيم.

موسم صيف 2024

وأنهت مدينة مصيف بلطيم كل استعداداتها، في وقت سابق، لموسم صيف 2024، لاستقبال أكثر من 3 ملايين زائر خلال الموسم، بـ6 شواطئ جميعها مجانية وبدون أي رسوم، وهي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز».

وتطل شواطئ مدينة مصيف بلطيم على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كيلومترًا، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط.