جيش الاحتلال الإسرائيلي يذوق الجحيم في الشجاعية.. الفصائل تقتل 4 وتدمر 12 آلية

تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية، وقتالا وجهاً لوجه خلال تصديها لقواته المتوغلة وعملياته العسكرية التي بدأها أمس وتزامن معها غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف أودى بحياة عشرات الشهداء الفلسطينيين وتسبب في نزوح الآلاف بحسبما نقلته «القاهرة الإخبارية».

المقاومة تكبِّد الاحتلال خسائر في الأرواح والعتاد بالشجاعية

ووفقا لما أعلنته فصائل المقاومة الفلسطينية على قنوات التليجرام الخاصة بها، فيخوض مقاتلوها اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال المتوغلين من مسافة صفر، ونجحوا في قتل عدد من الجنود وإصابة آخرين.

فيما تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم بالمروحيات العسكرية إلى عدد من المستشفيات الإسرائيلية.

حصيلة عمليات المقاومة في حي الشجاعية

وبحسبما أعلنت عنه الفصائل فتأتي حصيلة عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية منذ الأمس كالتالي:

تدمير دباباتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع ميركافا، بعبوات شواظ وقذائف الياسين 105.

استهداف تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

أعلنت المقاومة عن خوضها اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

نصب كمين لقوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل بقذيفة تي بي جي فراغية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وهبوط مروحيات عسكرية لإخلائهم.

فجرنا عبوة أرضية في آلية عسكرية صهيونية خلال توغلها شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار في حفار عسكري إسرائيلي مقابل مسجد الشهداء شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

تدمير آلية عسكرية قرب مقبرة التوانسة شرق حي الشجاعية.

تدمير آليتين عسكريتين وقعتا في حقل من العبوات الأرضية البرميلية في أرض قنديل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

تفجيرهم عبوة أرضية من نوع «زلزال» بآلية عسكرية متوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

تدمير آلية عسكرية بتفجير عبوة أرضية في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي.

استهداف آلية عسكرية في محيط مسجد الهدى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

نصب كمين لقوة إسرائيلية عن طريق استدراجها داخل مبنى به فوهة نفق تم تفخيخه بعدد من العبوات شديدة الانفجار وتفخيخ المنزل بصاروخ طائرة F16 أطلقه العدو على أهالي قطاع غزة ولم ينفجر.

تدمير ناقلتي جند من نوع نمر.