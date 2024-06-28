أخبار غزة.. الفصائل الفلسطينية تستهدف الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ «الياسين 105»

ما زلت أخبار غزة تتصدر اهتمام الرأي العام العالمي، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني، مع زيادة حدة القصف والاعتداء على حي الشجاعية، التي دفعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى صد الاعتداءات، واستهداف دبابة صهيونية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105» شرق مدينة غزة.

وأعلنت الفصائل عن قصف قوات الاحتلال المتموضعة في محور نستاريم، برشقة صاروخية من طراز «رجوم»، واستهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة «الياسين 105» في حي البرازيل شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

أخبار غزة.. مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أن جنديًا إسرائيليًا قتل خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة، وتبين أنه الرقيب إيال شينس ويبلغ من العمر 19 عامًا.

وشارك القتيل في حرب الإبادة الجماعية ضمن كتيبة المشاة 931 التابعة للواء نحال، التي كانت تعمل في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وقُتل برصاص قناص فلسطيني.

وبمقتل شاينز يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال، في الهجوم البري على قطاع غزة والعمليات على طول الحدود إلى 316، بينما يرفع العدد الإجمالي لقتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر حتى الآن إلى 668 قتيلًا.