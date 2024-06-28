فتح باب التقديم لوظيفة قائم بعمل موجه عام جغرافيا بـ«أزهرية الدقهلية»

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية فتح باب التقدم لشغل وظيفة قائم بعمل موجه عام جغرافيا، بديوان المنطقة، ندبًا لتيسير الأعمال وبصفة مؤقتة؛ لحين شغلها بالطرق القانونية اعتبارًا من السبت الموافق 29 يونيه 2024، ولمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان.

شروط القبول في الوظيفة

وحددت المنطقة الأزهرية في بيان لها شروط شغل الوظيفة كما يلي:

١- الحصول على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

٢- أن يكون المتقدم على درجة كبير معلمين على الأقل.

٣- أن يكون من بين العاملين بالتوجيه عند التقدم للوظيفة.

٤- ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له جزاء بالخصم أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

٥- أن يكون على رأس العمل حتى تاريخه.

٦- الحصول على تقريرين سنويين بمرتبة كفء

٧- تطبيق القرار رقم 250 لسنه 2013

٨- قضاء مدة بينية خمس سنوات في الوظيفة الأدنى.

ويستعرض التقرير أهم الأوراق المطلوبة للتقديم للوظيفة وهي:

- طلب مستوفٍ للبيانات

– بيان حالة وصورة منه

- خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي

واكدت المنطقة أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات بالإدارة التابع لها خلال فترة الإعلان، وعلى الإدارة إخطار جميع المعاهد التابعة لها.