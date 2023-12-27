المنطقة الأزهرية بالفيوم: لم نرصد حالة غش واحدة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت منطقة الفيوم الأزهرية برئاسة الشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، في بيان لها، استقرار وهدوء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل الأزهري لمرحلتي الابتدائية والإعدادية، موضحةً أنّ غرفة عمليات المنطقة لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات حتى الآن داخل اللجان، وما ورد إليها من بعض المطالب تم احتوائها وتذليلها بصورة عاجلة.

ونظم رئيس المنطقة الأزهرية يرافقه الشيخ فتحي فرحات مدير التعليم الثانوي، جولة تفقدية ميدانية على عدد من لجان الامتحانات في المعاهد الأزهرية لمرحلتي الإعدادي والابتدائي، للإشراف والمتابعة الميدانية على أعمال الامتحانات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد رئيس منطقة محافظة الفيوم الأزهرية، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، إلى جانب بعض الأمور التي تخص سير العملية الامتحانية منذ بدء دخول الطلاب إلى اللجان، وتفتيشهم، في ظل إجراءات المديرية لمنع الغش بكافة أشكاله.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

ووجه، رؤوساء اللجان والملاحظين، بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الترم الأول 2024، مع الرجوع إليه والاستعانة به في حالة الاستفسار عن أي شئ يتعلق بسير الامتحانات، موجهًا بضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أفضل صورة.

جولات مكثفة على اللجان

من ناحيته، يكثف الدكتور عبد العزيز سعداوي، مدير عام المنطقة الأزهرية، متابعته للامتحانات، من خلال تفقد لجان الامتحانات في مختلف المراكز بمحافظة الفيوم، مشددًا على ضرورة إتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أنّ هناك متابعة وتغطية كاملة من القيادات والموجهين تجوب اللجان على مستوى المحافظة.

وأكد ضرورة تذليل أي عقبات تواجه سير العملية الامتحانية، مؤكدًا على عدم وجود أي شكاوى من صعوبة الامتحانات والأسئلة وخلافه.