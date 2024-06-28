السفير الفلسطيني: انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا أضاف زخما سياسيا للقضية

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن الرصيف الأمريكي لم يساعد في إغاثة أهل غزة، وربما يكون سببًا في نزوح سكان القطاع، ونحن نرفض أي تهجير للفلسطينيين، ونعتمد في ذلك على الموقف الثابت الراسخ لمصر والقيادة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن 80% من أهالي غزة عندما نزحوا لم يعبروا رفح، ولكن اتجهوا إلى خان يونس، فالشعب الفلسطيني لديه وعي بعدم مغادرة أراضه.

قطاع غزة جزء أصيل من الخريطة الفلسطينية الوطنية

وأضاف «اللوح» خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أنّ قطاع غزة جزء أصيل من الخريطة الفلسطينية الوطنية، وشعب غزة جزء من الشعب الفلسطيني، والقطاع من مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا رفض بلاده إلى إقامة دولة فلسطينية في شمال سيناء، وتمسكها بدولة وطنية كاملة على حدود 67.

انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا

وأردف أن جنوب إفريقيا تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا شارك في المرافعة 56 دولة من بينها 4 منظمات دولية، ومصر مشكورة انضمت إلى الدعوى مؤخرًا، مما أعطاها زخمًا قانونيًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن نتيناهو غير قادر على قرار وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى، لأنه يواجه «لوبي ديني صهيوني» يريد قتل أبناء الشعب الفلسطيني وإبادتهم.