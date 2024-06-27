صحيفة عبرية: إسرائيل هدمت نحو 120 ألف منزل في قطاع غزة منذ بداية الحرب

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن حصيلة الدمار الذي ارتكبته قوات الاحتلال منذ بداية حربها على غزة في 7 أكتوبر 2023، وبلغ هدم أكثر من 35 ألف مبنى ثابتا، و84 ألف مبنى مؤقتا في القطاع.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة لأكثر من 265 يوما على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على القطاع صباح الـ7من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتدخل الحرب شهرها التاسع، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.