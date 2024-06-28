السفير الفلسطيني بالقاهرة: المجاعة تضرب غزة.. وأمريكا تقول ولا تفعل

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح إن الإدارة الأمريكية منحازة للاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، فهي الجهة الوحيدة القادرة بوقف الحرب وإقناع الاحتلال الإسرائيلي بالتخلي عن دمويته تجاه الشعب الفلسطيني.

الإدارة الأمريكية وبايدن يتحدثون عن وقف الحرب وهدنة متصلة وممتدة

وأضاف السفير الفلسطيني، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الإدارة الأمريكية وبايدن يتحدثون عن وقف الحرب وهدنة متصلة وممتدة، وصولا إلى وقف الحرب ونحن رحبنا بما جاء في بيان بايدن الأخير حول هدنة متصلة وإغاثة غزة وإعمارها، ومطلوب من الإدارة الأمريكية أن تنفذ ما تقول وتترجم أقوالها إلى أفعال، فنحن نسمع أقوالا ولا نرى أفعالا مثل جعجعة دون طحين.

الشعب الفلسطيني يعيش نكبة وحربا تدميرية

وأشار دياب اللوح إلى أن الوضع في غزة يُعبر عن نفسه، فالشعب الفلسطيني يعيش نكبة وحربا تدميرية، حيث أكثر من 80% من البنية التحتية والمرافق تم تدميرها و20% الباقية غير صالحة للحياة، حيث يعيش أهل غزة داخل مخيمات بدون طعام أو شراب أو علاج ويوجد 2 مليون مواطن فلسطيني يعيشون بجوار ركام منازلهم في قطاع غزة.

وأكمل: الفلسطينيون إن لم يقتلوا من القصف الإسرائيلي سيقتلون من المجاعة فهناك مجاعة تضرب قطاع غزة.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.