السفير الفلسطيني يطلق حملة سياسية لدعم موقف الرئيس السيسي في إنهاء حرب غزة 

أطلق دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، عبر برنامج «بالخط العريض»، على شاشة تليفزيون الحياة، حملة سياسية لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب تمامًا.

دعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء الحرب على قطاع غزة

وقال «اللوح» خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة البرنامج: «إنني أستغل هذه الفرصة، وأطالب من خلال برنامجكم بإطلاق حملة سياسية بين المكونات والهيئات والوزارات في فلسطين ومصر لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود ما قبل 67، وكذلك لدعم موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء الحرب على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 8 مساءً، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.