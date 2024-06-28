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حلمي النمنم: الإخوان حاولوا العبث بالقضاء والصحف والإعلام خلال فترة حكمهم

كتب:

محمد عزالدين
10:30 م | الجمعة 28 يونيو 2024
الدكتور حلمي النمنم

الدكتور حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، الكاتب الصحفي ووزير الثقافة الأسبق، إن الاعتداء على منصب النائب العام إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية لا يقل خطورة عن محاصرة المحكمة الدستورية، مردفا: «في رأيي محاصرة المحكمة الدستورية أخطر من النائب العام».

الإخوان حاولوا العبث بالقضاء

وتابع خلال فيلم وثائقي بعنوان «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»، عرضته قناة «صدى البلد»: «المؤسسات الحاكمة في البلد، المؤسسة التشريعية ممثلة في البرلمان حاولوا السيطرة عليها، والقضاء حاولوا العبث به، والصحف والإعلام حاولوا العبث بها».

وواصل: «دعونا نتذكر الزيارات المكوكية والاقتحامات التي كان يقوم بها محمد البلتاجي للرقابة الإدارية ولمكتب النائب العام، كل هذه الأمور كانت تقود في النهاية إلى سقوط الجماعة».

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