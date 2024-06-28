حازم الببلاوي: الإخوان حاولوا فرض الحكم بالقوة وتهديد الناس

كان هاجس الإخوان الأساسى الذى يحرصون عليه هو أن تكون المناصب ودائرة الحكم لمن ينتمى إليهم، وهذا جعل الناس يرون أن الحكومة والنظام لا يختاران ولا يوليان الأصلح، وإنما الأكثر ولاءً وانتماء للتنظيم، وهو ما جعل المواطنين يفقدون حماسهم لهم والثقة فيهم، كما أنهم لم يقدموا رؤية واضحة على المدى القصير أو الطويل للحكم، وفشلوا بالتالى فى إحداث تغيير على المدى القصير لكسب ثقة الشعب، وبالتالى كانت رؤيتهم على المدى الطويل محل شك وعدم تصديق. لم يتقبل الإخوان فكرة إعطاء الناس الفرصة أن يتحدثوا ويعبِّروا عن آرائهم وأن ينتقدوا، حتى يشعروا ببداية التغيير، وإنما كانت أهم أولوياتهم هى التمكين، وقد كانوا يتحدثون فى هذا الأمر بصراحة ودون مواربة.

فالإخوان ظلوا فترة طويلة فى صفوف المعارضة، وتخيلوا أن لديهم شعبية كافية وأن من حقهم أن يلعبوا دوراً فى إدارة الدولة على طريقتهم، كما أنهم أرادوا لنا أسلوباً مختلفاً فى الحكم، قائماً على فرض الحكم بالقوة، وتهديد حياة الناس ومصالحهم، والتأسيس لدولة كما يريدونها هم، وليس كما يريدها الشعب، وكنت أشعر وأعرف أن الوضع لو استمر هكذا فسوف يقع البلد فى فوضى حقيقية، لكن أيضاً عندما ظهرت الإرادة الشعبية والوطنية لتغيير الأمر كنت قلقاً إذا كان الأمر سيحدث أم لا، وعندما نجحت ثورة الشعب فى 30 يونيو وقتها شعرت بقدر كبير من الاطمئنان، وخصوصاً بعد فض اعتصام «رابعة».