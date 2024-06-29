روسيا تزعم استعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة ذرية.. ماذا يحدث؟

زعم رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، أن استيراد المواد الكيميائية التي يُمكن استخدامها لصنع قنبلة ذرية مستمر داخل الأراضي الأوكرانية، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

تعود اتهامات موسكو لكييف باستيراد المواد الكيميائية لصنع قنبلة ذرية لما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والمستمرة منذ فبراير عام 2022.

يحول المنطقة إلى نفايات كيميائية خطرة

وأكد «كيريلوف»، أن استيراد المواد الكيميائية الإشعاعية إلى أراضي أوكرانيا يكون عن طريق بولندا ورُومانيا، مما يحول المنطقة إلى مكب للوقود النووي المستهلك والنفايات الكيميائية الخطرة.

كييف تستفز موسكو

وفي خريف عام 2023، قال نائب أمين مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، إن كييف تعتزم القيام باستفزاز يتضمن تفجير قنبلة قذرة من أجل اتهام روسيا بالإرهاب النووي، لكن هذه الخطط نفتها روسيا، بحسب مزاعم «كوكوف».