الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تمكن قواتها من السيطرة على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا، خلال تقدم قواتها على جميع محاور القتال.

الجيش الروسي يسطير على بلدة جديدة

ووفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية اليوم، فقد تمكنت القوات الروسية من تحرير بلدة رازلدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية؛ التي انفصلت عن أوكرانيا في فبرابرعام 2022.

وأوضح البيان، أن قوات الجنوب في الجيش الروسي، هي من سيطرت على البلدة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن خسائر الجيش الأوكراني وصلت إلى نحو 4 آلاف و410 جنود قتلى، ودبابتين، و8 مركبات قتالية مدرعة، و48 مركبة، و39 مدفعا.

13 ألف قتيلا خلال العمليات العسكرية

ولفتت «الدفاع الروسية» إلى أنه خلال الفترة ما بين 22 و28 يونيو الجاري، خسرت القوات الأوكرانية 13 ألفا و820 قتيلا خلال العمليات العسكرية أمام الجيش الروسي.

وحسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز»، فإن رازلدوفكا بلدة صغيرة شمال مدينة سوليدار، ذات أهمية استراتيجية، وعلى بعد نحو 20 كيلومترا إلى الشمال من باخموت.

كما تقع البلدة بالقرب من نهري «باخموتكا» و«سوخايا روتش»، اللذان يعملان كحواجز طبيعية، ويعرقلان تقدم الجيش الروسي.