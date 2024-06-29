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إيران تحذر من حرب طاحنة حال هجوم إسرائيل على لبنان

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:13 ص | السبت 29 يونيو 2024
التوترات الحدودية بين إسرائيل ولبنان

التوترات الحدودية بين إسرائيل ولبنان

قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة، إنه في حالة هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، فإن ذلك سيؤدي إلى حرب طاحنة، يترتب عليها إبادة جماعية، مؤكدة أن الدعاية التي يبثها الاحتلال الإسرائيلي حول اعتزامه مهاجمة لبنان، تعد حربًا نفسية فقط.

بعثة إيران: مشاركة جميع جبهات المقاومة ممكنة

وأضافت بعثة إيران، عبر منصة «إكس»، أنه مشاركة جميع جبهات المقاومة ممكنة إذا بدأت إسرائيل الحرب في لبنان.

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