تحذير أمريكي من حرب وشيكة بين حزب الله وإسرائيل خلال أيام.. رسالة استخباراتية مهمة

مع اتساع الصراع وكثرة التهديدات والضربات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، واقترب حرب وشيكة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما تتحول إلى حرب إقليمية كبرى، أشارت معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله من المرجح أن تندلع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، لكن إلى أين وصل التحذير الاستخباراتي وما هي تفاصيله؟

مسؤولون أمريكيون، قالوا إنه في حال استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، سيؤدي ذلك حتمًا إلى اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة.

حزب الله وإسرائيل يستعدان للمعركة بخطط وأسلحة إضافية

وبحسب «بوليتيكو»، وفقًا لمسؤولين أميركيين كبيرين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية، أعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله خططًا للمعركة، وهما في طور مُحاولة الحصول على أسلحة إضافية من أجل المعركة.

ويعتقد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن من المرجح أن يندلع قتال عنيف على الرغم من الجهود المبذولة لمحاولة منعه.

الخطر أعلى من أي وقت مضى

وكشف مسؤول أمريكي بارز عن معلومات استخباراتية حساسة، قائلًا إن الخطر الآن أعلى من أي وقت مضى خلال الأسابيع الأخيرة.

وتقدر بعض الدول الأوروبية أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن تندلع خلال أيام، ونصح الكثيرون مواطنيهم بمغادرة لبنان، وتستعد كندا أيضًا لإجلاء الآلاف من البلاد، كما أصدرت الخارجية الأميركية، الخميس، تحذيرًا بشأن السفر للمواطنين الأميركيين، وحثتهم على إعادة النظر بقوة في السفر إلى لبنان.

وشدد اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين، على أنه من غير الواضح متى يمكن أن تبدأ الحرب على وجه التحديد، لكنهما أشارا إلى أن إسرائيل تحاول إعادة بناء مخزونها العسكري وقدرة قواتها بسرعة كبيرة.