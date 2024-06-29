تغير مفاجئ في حالة الطقس الأيام المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من هبوب رياح وأتربة

توقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح وأتربة على بعض الأنحاء خلال الفترة من 29 يونيو إلى الخميس 04 يوليو 2024، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يومي السبت 29 يونيو والأحد 30 يونيو، لتحذر أصحاب الأمراض المٌزمنة وكبار السن من هبوب رياح وأتربة.

الأرصاد: رياح وأتربة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

اضطراب الملاحة البحرية

وتوقعت الأرصاد وجود اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط يومي السبت 29 يونيو والأحد وسرعة الرياح من 60:40 كيلو في الساعة مع ارتفاع الأمواج بقيمة من 3:2 م، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد يوم السبت 29 يونيو، بينما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من الأحد 30 يونيو إلى الخميس 04 يوليو.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة مئوية.