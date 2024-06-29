حالة الطقس اليوم السبت.. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 29-6-2024، مشيرة إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد، فضلاً عن ارتفاع نسب الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس رغم انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم السبت

وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم السبت، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 درجة مئوية.