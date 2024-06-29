«الإفتاء» تستطلع هلال شهر المحرم 1446 وبداية العام الهجري في هذا الموعد

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446 يوم الجمعة المقبل 29 من ذي الحجة 1445، والذي يوافق 5 يوليو 2024، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

وشهر المحرم هو أحد الأشهر الحُرم الأربعة، وثالث الأشهر الحرم المتصلة «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم»، إضافة إلى شهر رجب.

نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم 1446

وتعلن دار الإفتاء المصرية بعد مغرب يوم الجمعة المقبل نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم 1446 هجريا والذي يتحدد بناء عليه موعد بداية العام الهجري الجديد، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فإن ذلك يعني بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1446 يوم السبت 6 يوليو 2024 بالتقويم الميلادي.

موعد العام الهجري 1446 فلكيا

لكن إذا تعذرت رؤية الهلال مساء الجمعة المقبل فإن ذلك يعني أن السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445 وأن بداية شهر المحرم 1446 ستكون يوم الأحد، وتتوافق نتيجة استطلاع الهلال السابق ذكرها حال أعلنتها دار الإفتاء مع ما ذهبت إليه الحسابات الفلكية في أن موعد رأس السنة الهجرية وبداية شهر المحرم 1446 سيكون الأحد 7 يوليو المقبل، لكن القرار النهائي سيكون وفق نتيجة رؤية استطلاع الهلال من خلال دار الإفتاء المصرية.