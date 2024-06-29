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لماذا تبدأ السنة الهجرية بشهر المحرم رغم هجرة الرسول في ربيع الأول؟

كتب:

مريم شريف
04:01 ص | السبت 29 يونيو 2024
شهر المحرم

شهر المحرم

أيام وتطوي السنة الهجرية 1445 صفحتها ليحتفل المسلمون ببداية العام الهجري الجديد 1446، والتي تبدأ بشهر المحرم على الرغم من أن هجرة الرسول كانت في شهر ربيع الأول، الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها بالتزامن مع قرب رأس السنة الهجرية.

لماذا يعد شهر المحرم بداية السنة الهجرية ؟

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إنه على الرغم من كون هجرة الرسول كانت في ربيع الأول، ولكن بدء الاستعداد لها في شهر المحرم، ولهذا تم اعتبار شهر المحرم بداية العام الهجري، حيث يكون الاحتفال بها بمعنى الهجرة لا بخصوص يومها أي ليس اليوم الذي بدأت فيه الهجرة وإنما بداية الاستعداد لها.

حدث الهجرة 

وأضافت الإفتاء في ذات السياق أن الهجرة حدث عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية، استحقت أن تكون بداية للتقويم الإسلامي؛ لما مثلته من معانٍ سامية ورفيعة؛ إذ كانت دليلًا جليًّا على تمسك المؤمنين بدينهم؛ حيث هاجروا إلى المدينة تاركين وطنهم وأهلهم وبيوتهم وأموالهم، لا يرغبون في شيء إلا في العيش مسلمين لله تعالى؛ ولذلك مدحهم سبحانه وأشاد بهم؛ فقال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾[الحشر: 8]، كما أنها كانت البداية الحقيقية لإقامة بنيان الدولة، ووضع أحكامها التشريعية التي صارت أساسًا لإنشاء النظم المجتمعية، وضبط العلاقات الإنسانية والدولية، وإقرارًا لمبدأ التعايش والتعددية.

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