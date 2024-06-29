بضغطة زر.. كيف تشحن رصيدك وأنت في منزلك من خلال تطبيق إنستاباي؟

ينتهي أحيانا رصيد هاتفك المحمول بعدما تكون عدت للمنزل بعد يوم عمل طويل، ولا تستطيع النزول مرة أخرى، أو قد ينتهي بعد منتصف الليل وتدخل في دوامة البحث عن «محل هواتف» لتعيد شحنه مرة أخرى، وقد تجد وقد لا تجد، ويزداد الأمر صعوبة وضيقًا عندما تجد نفسك تريد إجراء مكالمات مهمة ولا تستطيع، فماذا تفعل؟ الحل سهل وبسيط من خلال تطبيق إنستاباي، بل وينتهي بضغطة زر واحدة.

ويوفر تطبيق إنستاباي الذي يستخدمه قطاع كبير من عملاء البنوك والمحافظ الإلكترونية للعملاء فرصة شحن الرصيد من الموبايل عبر التطبيق في خطوات بسيطة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية شحن رصيد الموبايل من المنزل عبر تطبيق إنستاباي في خطوات بسيطة، والتي تأتي كالتالي:

خطوات شحن رصيد الموبايل من المنزل عبر إنستاباي

- يقوم الراغب في شحن رصيد الموبايل من المنزل بفتح تطبيق إنستاباي والدخول إلى الحساب الخاص بالمستخدم.

- ثم يقوم بعدها باختيار الأيقونة الخاصة بـ«دفع الفواتير»، الموجودة في منتصف الصفحة الرئيسية للتطبيق.

- وبعدها تظهر عدة إختيارات خاصة بدفع كافة الفواتير التي يحتاج المستخدم لدفعها مثل «فواتير الاتصالات والإنترنت، شحن الاتصالات والإنترنت، افواتير الكهرباء، فواتير المياه، فواتير الغاز، خدمات التمويل، ليتم اختيار الأيقونة الخاصة بشحن الاتصالات والإنترنت».

- يختار العميل شبكة الاتصالات التابع لها من بين الشبكات الأربعة الموجودة أعلى الصفحة، ثم يتم إدخال رقم الهاتف والمبلغ الذي يرغب في شحن رصيد به.

- وبعدها يضغط العميل على التالي، ليظهر أمامه كافة البيانات الخاصة بعملية الشحن مثل قيمة الرصيد والمبلغ المراد دفعه للتأكد، ثم يتم إدخال الرقم السري الخاص بعمليات الدفع للعميل على تطبيق إنستا باي، ليتم تأكيد العملية.