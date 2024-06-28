عند ربط 3 حسابات بنكية بهاتف واحد.. كيف تستقبل تحويل النقود بـ«إنستاباي»؟

ساهم تطبيق المعاملات اللحظية «إنستا باي» في إنجاز المعاملات البنكية للعملاء، وحقق انتشارًا واسعًا بين عملاء البنوك، وضم عدد المستفيدين منه أكثر من 7 ملايين مستفيد، وأتاح تطبيق «إنستا باي» إضافة أكثر من حساب بنكي عليه حتى يوسع الاستفادة للعملاء.

تحويل النقود على إنستا باي

لكن السؤال المطروح هنا كيف يتم استقبال التحويلات البنكية على أي من الحسابات في حال ربطها برقم هاتف محمول وحيد؟، تطبيق إنستا باي أوضح ذلك الأمر، خاصة أن عملية التحويل تتم من خلال رقم الهاتف المحمول وليس رقم الحساب البنكي.

«الوطن» تشرح في خطوات بسيطة طريقة معرفة الحساب البنكي الذي جرت عليه عملية التحويل عند إضافة أكثر من حساب على تطبيق إنستا باي وربطهم برقم هاتف واحد، وهنا يتم التحويل على الحساب الأساسي عند استخدامك لهذه الخاصية وتخصيص حساب أساسي، وفي حالة عند التخصيص يأتي التحويل على آخر حساب بنكي أضفته على تطبيق إنستا باي.

خطوات تخصيص حساب كأساسي على إنستا باي

- الدخول على تطبيق إنستا باي واختيار حساب من بين الحسابات البنكية default.

- عند استقبال أي تحويلات بنكية من على تطبيق إنستا باي ستأتي على هذا الحساب.

مميزات تطبيق إنستاباي instapay

يتمتع تطبيق إنستا باي بمزايا متعددة، تجعله خيارًا مثاليًا في التحويلات والمعاملات المالية بين البنوك، من أبرزها ما يلي:

- تحويل الأموال بشكل لحظي

- ربط وإدارة الحسابات البنكية في مكان واحد

- استقبال الأموال بطرق مختلفة

- سهولة إرسال الأموال عبر تطبيق إنستا باي

- ميزة التحقق من اسم المستفيد