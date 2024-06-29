رئيس «رياضة النواب»: ثورة 30 يونيو منحت الشباب المصري مكتسبات غير مسبوقة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو من أعظم الثورات وساهمت في تحقيق طفرة كبيرة للشباب المصري، وذلك بعد سنوات وعقود طويلة عانى فيها الشباب من الإقصاء والتهميش والحرمان من أبسط حقوقهم الاجتماعية والسياسية.

وهنأ رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن تلك الثورة كانت علامة فارقة للشباب المصري، حيث أفسحت المجال لهم للحصول على حقوقهم وفرصهم في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

إعداد جيل جديد من القيادات الشابة

وأوضح الدكتور محمود حسين، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي للشباب المصري ، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، حققت الدولة إنجازات ملموسة وواضحة للشباب، وهو ما تجسد في تقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث.

وأشار أنه للمرة الأولي نرى اهتمام الدولة، بقضية تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، ، وهو ما تم من خلال اعداد البرنامج الرئاسي لتأهيل وتمكين الشباب، عبر مجموعة من الدورات ومؤتمرات الشباب الدورية التي توجهت بمنتدى شباب العالم وهو ما انعكس علي وجود تمثيل كبير للشباب في المجالس النيابية والمراكز القيادية الحكومية.

«حسين»: دولة 30 يونيو أصبحت حديثة ومدنية وعصرية

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن دولة 30 يونيو، أصبحت دولة حديثة ومدنية وعصرية تأخذ بالعلم وتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم، حيث هناك كم كبير من المشروعات القومية يشرف عليها الشباب.