مجلس النواب يفتح ملف أزمة «حجاج الزيارة» بحضور وزير السياحة اليوم

تبدأ لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اليوم، مناقشة أزمة الحجاج المصريين التي تعرضوا لها خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة الآثار وممثلي الحكومة وكافة الأطراف.

مناقشة أزمة الحجاج

وقالت النائبة نورا علي لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن تبدأ اللجنة المناقشات عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا له أمس وجرى تأجيله لسفر وزير السياحة خارج مصر؛ إذ تستمع اللجنة للوزير وممثلي الحكومة وكافة الأطراف حول أسباب الأزمة والإجراءات التي تم اتخاذها لعدم تكرار ما حدث خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتشكيل خلية أزمة على الفور برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة أوضاع الحجاج.

بحث أسباب أزمة الحجاج المصريين

وأضافت أن اللجنة تبحث الأزمة التي تعرض لها الحجاج المصريون الذين أدوا الفريضة والخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تكرار ما حدث وضرورة الالتزام بالحج الرسمي عن طريق بوابة الحج والقنوات الرسمية وتطبيق أحكام القانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وكانت النائبة نور علي، أكدت أيضا أن المأساة جاءت نتيجة استغلال بعض الشركات الوهمية والسماسرة لرغبة المصريين وتنظيم رحلات أقل سعرا لتحقيق المكاسب وتلاعبت بهم وأقنعتهم بإمكانية الحج بتأشيرة الزيارة، ووضعتهم في ظروف صعبة أسفرت عن وفاة عدد من الحجاج في مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة.

وطالبت رئيس لجنة السياحة بوقفة جادة لضمان أمن وسلامة الحجاج المصريين.