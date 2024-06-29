وزيرة التعاون الدولي: التحول للأخضر جزء من ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أطلقت المنصة الوطنية «نوافي»، وهي محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والغذاء من أجل تحقيق كل الأهداف الخاصة بالمناخ من خلال جذب استثمارات للقطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة.

وأشارت «المشاط»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن التحول للأخضر جزء من ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون المالي المهم.

ولفتت إلى آلية الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الموازنة والتي تهدف استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة التنافسية والتحول للأخضر، وهناك ضمانات للاستثمار بـ1.8 مليار دولار لجذب استثمارات من خلال مؤسسات التمويل الأخرى، ويتم الحديث مع مؤسسات أخرى للوصول بهذا الرقم لـ5 مليارات دولار.