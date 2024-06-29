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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي

كتب:

عمرو هلال
10:40 ص | السبت 29 يونيو 2024
الرئيس السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي ورئيس المفوضية الأوروبية

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستقمار المصري الأوروبي المشترك، حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

ويشهد الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

وينعقد المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية والذي يحظى بمشاركة واسعة من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

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