بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستقمار المصري الأوروبي المشترك، حسبما نقلت «إكسترا نيوز».

ويشهد الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.

وينعقد المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية والذي يحظى بمشاركة واسعة من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.