«المفوضية الأوروبية»: زيادة التعاون بين مصر وأوروبا في مجال التحول الأخضر

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إنَّه جرى التوافق على إصلاحات مع مصر على مستوى الاقتصاد الكلي، والشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر في مستهل أيامها، ونعمل على أهدافها مثل حزمة المساندة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو التي سيجري ضخها، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو.

تعزيز بيئة الاستثمار

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البرنامج له علاقة بالإصلاحات وكذلك صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ودعم التنافسية وبيئة الأعمال في مصر.

وتابع: «اقتصاد مصر ديناميكيًا ولديها مزيد من العمالة التي تدخل السوق كل عام، ولا بد من استغلال هذه القدرات ومساندة القطاع الخاص بتيسير استصدار التراخيص وتوفير الشفافية للمستثمرين بشأن متطلبات الاستثمار والتجارة».

زيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر وأوروبا

وأكد أنّ مصر لديها مزايا في مجال التحول الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمس، وتصدير الهيدروجين الأخضر، وهذا المجال بحاجة إلى إصلاحات في قطاع الطاقة ودخول الأطراف الثالثة إلى المجال، وهناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر وأوروبا، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة سيفتح مجالًا وآفاقًا جديدا للشراكة بشكل ديناميكي.