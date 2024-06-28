خبير: الاتحاد الأوروبي يثق في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات

يعقد غدًا السبت، مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والذي يعد بمثابة رسالة تؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي، بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وصموده أمام الكثير من التحديات.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إنّ المؤتمر يستهدف مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية، التي تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.

تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى

وأضاف «السيد» في تصريحات صحفية، أنّه من أبرز القطاعات التي سيتم مناقشتها، ويهدف لها المؤتمر هو العمل على تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، والتي تؤثر بالإيجاب على جذب استثمارات جديدة، إذ سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وكذلك سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة العديد من المحاور الخاصة بالتنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، خاصة وأنها تمثل الاتجاه العالمي الفترة الحالية، وكذلك استعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذا المؤتمر سيكون ملئ بكبار صانعي السياسات وخبراء الصناعة، وقادة الأعمال المؤثرين على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

ولفت إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مليئة بالعديد من الاتفاقيات في مختلف الجوانب وتشهد ازدهارًا وأهمية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والخضراء والتجارة الحرة، والتنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني، والرقمنة والاقتصاد الأخضر.