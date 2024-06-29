الرئيس السيسي يشكر الشعب المصري: تحمل تحديات ضخمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ بيئة الإستثمار في مصر هادئة ومستقرة ليس بقدرة الدولة ومؤسساتها ولكن بإرادة الشعب المصري، مشددًا على قوة وصلابة الشعب المصري الذي تحمل تحديات كثيرة للغاية.

وأضاف الرئيس السيسي أنّ الشعب المصري قويًا وصامدًا وتحمل تبعات وتحديات ضخمة جدًا، بعضها هو غير مسؤول عنها على الإطلاق، مثلما حدث في أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية وحرب غزة، التي كان لها تأثيرًا على الاقتصاديات الناشئة والاقتصاد المصري: «بشكره على هذا التحمل وهو أكبر ضمانة للاستثمار».