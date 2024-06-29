الرئيس السيسي: نسير بخطى ثابتة على طريقة الإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وعالمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وأعباء على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات والأزمات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريقة التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وقامت الدولة بعدد من الإصلاحات لمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.