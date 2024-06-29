وزيرة التخطيط: مصر لديها ميزة تنافسية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة

قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن صندوق مصر السيادي هو أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية، وآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وآلية لتنويع مصادر التمويل، مشددة على أنه تم العمل مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة.

السعيد: مصر لديها ميزة تنافسية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر لديها ميزة تنافسية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، وتم العمل على توطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع المشروعات، فضلا عن توطين العربات الكهربائية والقطارات.

وأشارت إلى أنه يتم دعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمال واستغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، متابعة «نفذنا 17 مشروعا في الـ4 سنوات الماضية بـ52 مليار جنيه استثمارات محلية و5.1 مليار دولار أجنبية».