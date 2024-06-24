وزيرة التخطيط: تسجيل معدل سالب في التضخم الشهري لأول مرة منذ عامين

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مايو الماضي هو أول شهر يشهد انخفاضا في معدلات التضخم منذ نحو عامين، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلًا سالبًا، وهو ما يؤكد وجود انخفاضا حقيقيا واستقرارا في الأسعار، نتيجة اللجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة.

ولفتت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، إلى أن هناك مجموعة سلع جرى تحديدها، بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.

مستجدات مبادرة خفض أسعار السلع

- أسعار السلع الأساسية شهدت استقرارًا في الفترة الماضية

- محلات التجزئة بها حاليًا انخفاضات وليس الجملة فقط.

- هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها.

- استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.

- بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في تخفيض أسعار السلع

- تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية تراوحت بين 5.7% ـ 32.5%

- سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات تراوحت بين 4.2% ـ 25.1%.