موعد ورابط المؤتمر الثالث لطلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية ببنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بأن قطاع الدراسات العليا والبحوث، سينظم المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الإنسانية في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة عدد من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها وعدد من المتحدثين المتخصصين في مجال العلوم الإنسانية.

محاور مؤتمر العلوم الإنسانية ببنها

وأوضح رئيس جامعة بنها، في بيان، أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور منها محور العلوم التجارية والاقتصادية، والعلوم القانونية، والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية، و الدراسات الأدبية واللغوية، ودور التكنولوجيا في تطوير العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى محور علوم ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، ومحور علوم التربية الرياضية، ومحور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية.

بناء قدرات شباب الباحثين

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، وطرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وترسيخ مبدأ التعاون بين طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين والأكاديميين، وبناء جسر تعاون بين مختلف الباحثين في إطار لقاء علمي منفتح.

وكشف عن أنه من الممكن الإطلاع على تفاصيل المؤتمر والدفع الإلكتروني للاشتراك على الرابط التالي من هنا .