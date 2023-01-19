من هو محمد عبد الحميد رئيس مدينة بنها الجديد؟ دراسات عليا في العلوم السياسية

تضمنت أسماء حركة المحليات 2023 في محافظة القليوبية التي عتمدها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ضمن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية تعيين المحاسب محمد عبد الحميد رئيسا لمدينة بنها.

وشهدت حركة المحليات 2023 في محافظة القليوبية تعيين اللواء هشام خشبة سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية ونقل المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها إلى منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية ضمن الحركة التي شملت تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة

أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 القليوبية

«الوطن» تستعرض السيرة الذاتية لرئيس مدينة بنها الجديد ضمن أسماء حركة المحليات 2023 وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية في بيان لها حيث وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للقيادات الجديدة في المحافظة مطالبا إياهم بتكثيف الاداء لخدمة المواطنين

السيرة الذاتية لرئيس مينة بنها ضمن حركة المحليات 2023

وتضمنت السيرة الذاتية لرئيس مدينة بنها الجديد ضمن أسماء حركة المحليات الجديدة 2023 وفق بيان القليوبية أن المحاسب محمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة بنها الجديد مواليد 1970 م وحاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال من جامعة حلوان عام 1993م، ودبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية جامعة دمنهور عام 2014.

كما حصل على العديد من الدورات التي تؤهله للعمل القيادي منها دورة الأزمات والكوارث والتفاوض أكاديمية ناصر العسكرية 2015، ودورة مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، ودورة النظام الوطني للطوارئ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعدة دورات بمركز التنمية المحلية بسفارة في مجال الاستثمار والمناطق الصناعية والشؤون المالية وعدة دورات في مجال الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

وتضمنت السيرة الذاتية وفق صفحة محافظة القليوبية أن رئيس مدينة بنها الجديد بدأ حياته العملية مديرا لمركز معلومات التنمية المحلية بحوش عيسى ومعاون رئيس مركز ومدينة حوش عيسى ثم عضو المكتب الفني لمحافظ البحيرة.

شارك المحاسب محمد عبد الحميد في الإشراف على مصانع تدوير القمامة وعضو ومنسق لجنة مكافحة الفساد بالبحيرة والإشراف على إقامة التجمع الحرفي التعاوني السكني بفرهاس حوش عيسى ومنسق مشروع تطوير الري الحقلي والمشاركة في تنظيم وتنسيق مبادرات النظافة والتجميل بالمحافظة.