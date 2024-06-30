«فريد» يطلب تقليل نفقة طفليه من محكمة الأسرة: «بتصرف فلوسي على الميكاب»

«بعد 4 سنوات من الطلاق اكتشفت أنها بتصرف فلوس نفقة ولادي على التفاهات ونفسها، ولما اتكلمت معاها حصلت مشكلة كبيرة»، بهذه الكلمات طلب رجل ثلاثيني من محكمة الأسرة تقليل النفقة التي تتقضاها طليقته للإنفاق على أطفالهما، إذ طلب تخفيضها من 200 ألف شهريًا للنصف وفقًا للرسوم والفواتير الأصلية، فما القصة التي تلقاها خبراء التسوية؟.

تفاصيل 6 سنوات زواج

«من قبل ما نتجوز وأنا شرحت لها ظروفي وإني لسه ببني حياتي، وعدتني إننا هنساعد بعض في العيشة»، بهذه الوعود الوردية بدأ الزوج «فريد. م» حديثه مع «الوطن»، وهو يحكي تفاصيل زواجه التي لم يلحق أن يسعد بها، كما وعدته أنه سيعيش في الجنة، وبعد 5 أشهر بدأ يستيقظ على شجار ليلًا وصباحًا، بسبب طلباتها التي لا تنتهي، على حد قوله.

في البداية تمردت على مستوى المعيشة معه، فبدأ عمل في أكثر من عمل حتى أُنهك، وجعله يشعر بأنه اختار الفتاة غير المناسبة، ومع الوقت رفض فكرة الطلاق بعد أن أنجبا توأما، كلما رآهما نسى الهم ومع الوقت بدأت تطلب مصروفات أكثر من طاقته، وتترك المنزل، حتى طلقها بعد 6 سنوات من الزواج وأعطاها جميع حقوقها، وبعدها طلبت مصروفات أكثر من اللازم من أجل المدرسة واشتراك النادي فقط لطفلهما، وعندما رفض لاحقته بدعوى نفقة، حسب قوله.

صراع على النفقة في محكمة الأسرة

«اتفاجئت بالدعوى وحصلت على حكم، ويقيت أدفع أضعاف المبلغ، وبعد فترة زادت، ومع ملاحظتي لأسلوب حياتها عرفت أنها تصرف على نفسها والتجميل وشراء الملابس الفاخرة والميكاب من فلوس ولادي، ولما واجهتها هددتني بدعوى تانية، وبدأت تحرمني من رؤية ولادي وتقسيهم عليا»، وفقًا لحديث الزوج.

3 جلسات تسوية رفضت فيهم الأم تخفيض النفقات، وادعاء بخل الزوج، فقرر الزوج تحويل الدعوى للمحكمة، بعد أن زادت المشكلات بينهما وبدأت تؤرق حياته العملية والأسرية، فقرر دعوى تخفيض نفقة حمت رقم 200 في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.