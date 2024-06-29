رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالسخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، بين صندوق مصر السيادي، وشركات أوراسكوم للإنشاءات، وسكاتك النرويجية، وفيرتيجلوب، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وفالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة.

المشروع يستهدف إنتاج حوالي 13 ألف طن سنويًّا

وعقب التوقيع، صرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بأن المشروع يستهدف إنتاج حوالي 13 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر، الذي يجري تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة.

وأشار «سليمان» إلى أن المشروع يتضمن كذلك إنشاء محطتي طاقتي شمسية ورياح، بقدرة 270 ميجاوات، لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.

وأوضح أنه جرى البدء في تنفيذ المشروع عام 2021، بغرض تطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات؛ إذ يجري تحويله إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر للأسمدة، وتصديره إلى الخارج عن طريق شركة المشروع «مصر للهيدروجين الأخضر ش. م. م».

تأمين اتفاق طويل الأجل

وشدد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على نجاح المشروع في تأمين اتفاق طويل الأجل، هو الأول من نوعه على مستوى العالم، لبيع إنتاج المشروع من الأمونيا الخضراء لمدة 20 عامًا إلى شركة فيرتيجلوب، لافتًا إلى أنه سوف تستكمل شركة المشروع العمل مع شركاء التمويل وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، للانتهاء من إعداد عقود التمويل والانتفاع بالأرض لمحطات الطاقة المتجددة.

جدير بالذكر، أنه سبق أن جرى تشغيل المرحلة التجريبية من المشروع بنجاح، خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022.