«مصر أكتوبر» يطلق مبادرة لدعم ومساندة مجمع الشيخ الشعراوي الطبي بالدقهلية

أعلنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إطلاق مبادرة لدعم ومساندة المجمع الطبي، بالتجهيزات النهائية والأجهزة المطلوبة لدحول المجمع الخدمة، موجهة الدعوة لكل الأحزاب السياسية، بالانضمام إلى المبادرة حتى يتمكن المجمع من تقديم خدمات طبية تليق بأهالي دقادوس بالدقهلية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الحزب بمجمع الخدمات الطبي الخيري للشيخ الجليل الراحل محمد متولي الشعراوي، تزامنا مع ذكرى وفاته الـ26، في قرية دقادوس بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لمتابعة أعمال التطوير والتشطيبات النهائية وسير العمل بها، ورافقها وفدا من أعضاء وقيادات وكوادر الأمانة العامة للحزب.

وعقب زيارة مجمع خدمات الشيخ الشعراوي، أجرت رئيس حزب مصر أكتوبر، جولة بضريح الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد تعرضه للغرق.

يجدر بالإشارة إلى أن المهندس عبد الرحمن مصطفى مدير مجمع الخدمات، قدم طلب لحزب مصر أكتوبر بشأن توقف أعمال المستشفى لعدد من الأسباب، وعلى الفور استجاب الحزب لهذه الطلب، وتحرك اللواء أحمد جلال أمين السياسيات والتخطيط بحزب مصر أكتوبر، لإجراء زيارة داخل المستشفى، لمعرفة وقائع توقف المستشفى بعد أعمال التشطيب والتطوير.