رئيس حزب مصر أكتوبر: «30 يونيو» أنقذت شعبا ورسمت مستقبل الوطن

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن ثورة 30 يونيو تعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، أنقذت شعب مصر من السقوط في فوهة الظلام الدامس والإرهاب الفكري والتطرف، وكانت هذه الثورة بداية لرسم مستقبل وطن يحلم بالحرية والازدهار، ويرفض كل مظاهر الاحتكار والعنف والتطرف.

ثورة 30 يونيو

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر في تصريحات لـ«الوطن»، أن ثورة 30 يونيو تعد واحدة من أهم الثورات في تاريخ مصر، مثلت نقطة تحول جذرية في التاريخ الحديث، انتصر فيها الشعب والجيش على سياسة الاستقطاب التي سعت جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذها، فضلا عن محاولة أخونة مؤسسات الدولة، وهو ما كاد أن ينجح لولا وقوف أبناء مصر الفرسان المخلصين في وجه هذه المخططات.

ثورة 30 يونيو ملحمة خالدة بين الشعب ومؤسسته العسكرية

وتابعت: «تعتبر ذكرى الثورة ذكرى هامة وغالية على كل مصري، إذ جسدت على أرض مصر ملحمة خالدة بين الشعب العظيم ومؤسسته العسكرية الباسلة في ظل التهديدات الجسيمة التي واجهتها البلاد إثر حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إذ وقف الشعب المصري صفًا واحدًا مع جيشه، الذي كان ملاذه ومأمنه في أشد المحن، لينتصر لإرادته الحرة ويحفظ مستقبل أبنائه».

وأشارت إلى أن ثورة 30 يونيو بداية لمسيرة التنمية الحقيقية في مصر بعد انتصارها بفضل الترابط القوي بين الشعب الأبي وجيشه العظيم، إذ توحدت الجهود والتضحيات لبناء مستقبل أفضل للوطن وإعلاء شأنه بين الأمم، وستظل هذه اللحمة الرائدة رمزًا خالدًا للقوة والوحدة التي يتمتع بها الشعب المصري وجيشه، فهما درع واحد يحمي البلاد من أي أخطار تواجهها، ويضمن لها المضي قدمًا في طريق التقدم والازدهار.