آخر أخبار غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و834 وقصف متواصل على الشمال

تتجه أنظار العالم منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو آخر أخبار غزة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على القطاع المحاصر، مما أسفر عن استشهاد 37 ألفا و834 مواطنا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 68 ألفًا و858 آخرين، وسط صعوبة الحصول على المساعدة الطبية، بسبب منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المصابين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

آخر أخبار غزة.. قصف متواصل على الشمال

وأمّا عن آخر أخبار غزة في الشمال، فقد تعرضت مناطق متفرقة شمال المدينة، مساء السبت، لقصف من طائرات الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إلى جانب استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، في استهداف منزل بحي المنارة.

وتعرضت منطقة الزرقاء شمال مدينة غزة لقصف من طائرات الاحتلال، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق خلال مواجهات في بلدة قصرة جنوب نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعضهم بحالات اختناق.

مستوطنون يهاجمون قرى الخليل

وفي حوادث أخرى، هاجم مستوطنون بمساندة قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في قرية أم الخير بمسافر يطا، وفي برية بني نعيم بمحافظة الخليل، قام المستوطنون برش المواطنين بغاز الفلفل في قرية أم الخير، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالحروق في الأعين وحالات الاختناق.

كما هاجم المستوطنون منزل المواطن عادل نصار في برية بني نعيم، واستولوا على حفارين تعود ملكيتهما للمواطنين إسماعيل الجبارين وجلال حوشية.