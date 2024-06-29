أمل الحناوي: رائحة الاستقرار غابت عن المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن رائحة الاستقرار غابت عن المنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتأثرت المنطقة برمتها وتعمقت أزماتها السياسية والاقتصادية، فمع استمرار العدوان الوحشي تشهد أسعار الطاقة ارتفاعا ملحوظا وزيادة في معدلات التضخم بدول كثيرة والهجمات على سفن الإمداد والتجارة العالمية يدفع ثمنها الجميع في كل أنحاء العالم.

وأضافت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه مع غياب الأمل في الاتفاق تزداد حدة المخاطر من الاتساع في لبنان تارة، وفي اليمن تارة أخرى، وتمر الأوضاع في المنطقة من سيء إلى أسوء، وبات التساؤل إلى أي مدى ستسير الأمور.

وتابعت: «علامة استفهام كبرى ربما تعجز الأيام المقبلة عن تفسيرها، فالحرب الوحشية لا تتوقف تداعياتها على محيط القطاع بل تمتد إلى خارجه مهددة دولا وحكومات وتنذر بزيادة في حدة أزمات الشرق الأوسط مما يؤكد أن التوصل إلى اتفاق بوقف هذا العدوان الظالم هو قبل الحياة لإقليم تعيس تعاني دوله من أزمات مشتعلة في عدة أماكن متفرقة».