وزير الخارجية اليمني: علاقاتنا مع مصر متجذرة ومتميزة

قال الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، إن علاقات مصر مع اليمن متميزة ومتجذرة، وكانت دائمًا القيادة المصرية إلى جانب الشعب اليمني، لافتًا إلى أن الحوار الاستراتيجي المصري اليمني كان قائمًا منذ سنوات ولكنه توقف بسبب الحرب، وتمكن من إحياء هذا الحوار من جديد بالنظر إلى التطورات الجارية في المنطقة.

مصر تشارك في تشكيل تحالف دعم الشرعية باليمن

وأضاف «الزنداني»، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدولتين بحاجة إلى تنسيق مواقفهم المختلفة على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية وعلى صعيد التعاون بين الدولتين، مؤكدًا أنه مع حدوث انقلاب الميليشيات على السلطة اليمنية وتشكيل التحالف دعم الشرعية في اليمن، كانت مصر من أوائل الدول المنضمة للتحالف.

دور مصر في مساندة حكومة اليمن

وواصل: «مصر لها دور داعم سياسيًا، ولها مساهمات كبيرة في الجوانب الإنسانية إلى جانب الحكومة في اليمن، بالإضافة إلى أن مصر دائمًا ما كانت بجانب وحدة وسلامة أراضي اليمن واستقرارها، واليمن تقع على باب المندب وما يحدث فيه يؤثر على الأمن القومي المصري بشكل عام، ولهذا خلال الحوار بين الدولتين كان هناك تركيز على موضوع باب المندب».