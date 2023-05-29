الخارجية اليمنية: إجلاء 2894 شخصا من السودان منذ بداية الأزمة

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الاثنين، استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين الموجودين في مدينة بورتسودان السودانية، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، مشيرةً إلى أن إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة السودانية، بلغ 2894 مواطنًا ومواطنة، حيث تم إجلاء 864 بحراً، بالتنسيق مع الأشقاء في السعودية عبر مدينة جدة، و2030 تم إجلاؤهم جواً إلى مدينتي عدن وصنعاء.

جهود السفارة اليمنية في السودان

وثمنت وزارة الخارجية اليمنية، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، التوجيهات والمتابعة الحثيثة من قبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والدكتور معين عبدالملك، رئيس مجلس الوزراء، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل السفارة اليمنية في الخرطوم، واللجان المشكلة والتي عملت ليلاً ونهاراً لتسيير عملية الإجلاء، برغم الأعداد الكبيرة التي تم إجلاؤها.

التزام الحكومة اليمنية بدعم رعاياها

وأكدت الوزارة حرص الحكومة اليمنية والتزامها الدائم برعاية مواطنيها، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، رغم محدودية الإمكانيات التي نتجت عن المليشيات الحوثية الإرهابية، ونهبها لمقدرات الدولة، وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.