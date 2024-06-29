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«الزنداني»: عقد لقاء بين الأطراف اليمنية للنظر في ملف الأسرى قريبا

كتب:

محمد عزالدين
11:56 م | السبت 29 يونيو 2024
وزير خارجية اليمن

وزير خارجية اليمن

قال الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، إن ملف الأسرى لدى جماعة الحوثي، تستخدمه ضمن البروبوجاندا لتجميل صورتها، فلديها آلاف السجناء، وإذا أطلقت أسيرا أو معتقلا واحدا، تعتقل في اليوم التالي 50 أو 100 من الأبرياء. 

وأضاف «الزنداني»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، «حتى المنظمات الدولية لم تكن بمنأى عن الاعتقالات، حيث تم اعتقال أكثر من 50 موظفا لدى المنظمات الدولية، وهم بعضهم ليس لهم علاقة بالسياسة أو مواجهة الحوثيين».

وتابع: «كان هناك اتفاق لعقد اجتماعا للجنة الأسرى في الأردن وفي اللجظات الأخيرة اعتذر الحوثي عن ذلك، وطالبوا بعد ذلك، بأن يتم عقد الاجتماع في سلطنة عمان، ونحن وافقنا على ذلك، وإن شاء الله خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك لقاء للفريق من الجانبين، من أجل النظر في قضية الأسرى على أساس الكل مقابل الكل».

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