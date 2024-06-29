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وزير خارجية اليمن: توجد أطراف دولية عديدة لا تقيم الأزمة في بلادنا بشكل صحيح

كتب:

محمد عزالدين
11:46 م | السبت 29 يونيو 2024
وزير الخارجية اليمني

وزير الخارجية اليمني

قال الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغربين اليمني، إن الأزمة اليمنية قائمة بذاتها ورغم استغلال الميلشيات الحوثية موضوع غزة في منح أنفسهم الدعاية لنصرة القضية الفلسطينية، علما بأن الشعب اليمني بكامله مع فلسطين وهي تعتبر القضية المركزية والأولى، ولكن لا يوجد ربط بين الأزمة اليمنية والأشقاء في غزة.

الأزمة في اليمن لها أسبابها المتعددة

 وأضاف «الزنداني»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الأزمة في اليمن لها أسبابها المتعددة، والأطراف الدولية أو الإقليمية لا تقرأ الأزمة اليمنية وتعطيها تقييمها الصحيح، مشكلة الأزمة اليمنية ليس لها بعد وطني، ولكن مرتبطة بأبعاد إقليمية».

ميليشيات الحوثي لا تبحث عن شراكة سياسية

وتابع: «ميليشيات الحوثي لا تبحث عن شراكة سياسية أو وطنية أو في السلطة أو الثروة، ولكن تريد أن تحكم لنظرية الحق الإلهي، بأن الله اصطفاهم على الأرض لكي يحكموا البشر».

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