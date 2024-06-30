فتح مراكز الاقتراع في فرنسا أمام الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة

انطلقت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، حيث يتطلع حزب مارين لوبان اليميني المتطرف والمشكك في الاتحاد الأوروبي إلى السلطة لأول مرة في تاريخه، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

انتخابات فرنسا

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي للبلاد، بعد أن أدلى الناخبون في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية بأصواتهم في وقت سابق من نهاية الأسبوع.

وتعهّد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، بالبقاء في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا في عام 2027، مهما كانت النتائج.