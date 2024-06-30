عاجل.. حدث ليلا.. فيروس قاتل في إسرائيل ووفاة والدة ملك المغرب وانتخابات فرنسا

ما بين انتشار مرض جديد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومواجهات بي جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في حي الشجاعية، تعددت الأحداث العالمية التي وقعت خلال الساعات الماضية، والتي كانت من بينها أيضا الإعلان عن وفاة والدة ملك المغرب فضلا عن الاستعداد لانطلاق ماراثون الانتخابات الفرنسية 2024.

انتشار مرض حمي غرب النيل

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الاحتلال الإسرائيلي أصبح مقرًا للأوبئة، فبعد أن حذرت وزارة صحة الاحتلال من انتشار حمى غرب النيل، تم إعلان عن ظهور حالات إصابة بحمى الضنك في إسرائيل، وكلاهما يسببهما البعوض الحامل للفيروس.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، أعلنت السلطات الصحية، إصابة 4 إسرائيليين بحمى الضنك، بعد تعرضهم للدغ بالبعوض الحامل للفيروس.

وفاة والدة ملك المغرب

في الساعات الأخيرة، خيم الحزن على المملكة المغربية لوفاة والدة العاهل المغربي محمد السادس، والتي اشتهرت بلقب «أم الأمراء»، وتناقل عدد من الصحف الأجنبية والعربية البيان الصادر عن القصر الملكي المغربي، والذي نص على: «يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجريًا، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات».

انتخابات فرنسا

يدلى الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى من انتخابات برلمانية مبكرة قد ينتج عنها تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يمثل تغييرا جذريا محتملا في قلب الاتحاد الأوروبي.

مواجهات مع جيش الاحتلال

من بين آخر أخبار غزة، ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية بشأن وقوع أكثر من 40 مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في الشجاعية، منذ بدء العملية يوم الخميس الماضي، مضيفة أن ضابطا وجنديا إسرائيليين قتلا في حي الشجاعية، شمالي قطاع غزة، برصاص قناص ومبنى مفخخ، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».