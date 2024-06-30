رئيس الوزراء: نعمل على مراكز اللوجيستيات الاقتصادية لجذب الاستثمارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بدأت العمل على مراكز اللوجيستيات الاقتصادية في مناطق مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة؛ من أجل جذب الاستثمارات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «كل ذلك إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها الحكومة بالإضافة إلى البنك المركزي المصري».

وتابع: «كل ذلك يجعل البيئة في مصر جاهزة للاستثمارات، إذ ما قارنها بدول أخرى في المنطقة أو العالم بأسره».