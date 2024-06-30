رئيس الوزراء: الاعتماد على الطاقة الخضراء والمتجددة يمثل مستقبل مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها فرص كثيرة ومتنوعة متاحة للمستثمرين، إضافة إلى المجالات الصناعية الأخرى.

وأضاف، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن القطاعات المستقبلية أو الأكثر ابتكارا تستحوذ على اهتمام مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة الخضراء والطاقات المتجددة».

وتابع: «كل المجالات المتصلة بالتكنولوجيا مهمة جدا، والاعتماد على الطاقة الخضراء والمتجددة والهيدروجين الأخضر يمثل المستقبل لمصر والاتحاد الأوروبي»، مضيفا: «قمنا مؤخرا بتعديل التشريعات وأصدرنا تشريعات جديدة تحتوي على الكثير من الحوافز للمجالات المختلفة لجذب المستثمرين».